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Рубрика: Экономика

Эксперт прокомментировал различия вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Двухкомпонентный "Спутник V" дает более высокую и более длительную защиту от заражения, но от тяжелого течения и "Спутник Лайт" защищает хорошо, хотя и на более короткий срок". Об этом "Российской газете" заявил ведущий научный редактор ресурса Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, "Спутник V" проявляет свои преимущества только через 2-3 недели после введения второго компонента, то есть примерно через 35-42 дня от первого введения - это большой срок, и некоторые люди за это время успевают встретиться с вирусом. "Спутник Лайт" представлен первым компонентом "Спутника V", который легче произвести в больших количествах, чем оба компонента, что позволяет вакцинировать большее количество людей в короткие сроки. Это особенно важно в период резкого подъема заболеваемости, наблюдающегося в ряде стран.

Кроме того, "Спутник Лайт" стоит дешевле и его легче продвигать на рынках развивающихся стран, при этом эта вакцина "вполне достаточна для вакцинации переболевших и уже утративших антитела, и для ревакцинации ранее вакцинированных, у которых также снизился титр антител, отметил Михаил Каган.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) представили информацию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) с результатами анализа данных более 186 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет, более 40 тысяч из которых получили прививку препарата "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V"). Применение "Спутника Лайт" для иммунизации против COVID-10 пожилых людей показало эпидемиологическую эффективность на уровне 78,6-83,7%.

"Заболеваемость в период с 21 по 40 день после получения одного укола составила всего 0,446%. Заболеваемость среди взрослого невакцинированного населения за тот же период составила 2,74%", - сообщили в РФПИ. Показатель эффективности на уровне 83,7% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, подчеркивается в сообщении фонда.

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