ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработали и завершают доклинические исследования вакцины от COVID-19, которая, как ожидается, будет эффективна при любых мутациях нового коронавируса. Об этом рассказала первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

По ее словам, препарат, названия у которого пока нет, вырабатывает не только гуморальный иммунитет, но и клеточный. "Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", - отметила Яковлева в интервью "Известиям".

В агентстве пока не раскрывают данных об эффективности вакцины, но предполагают, что она будет действенная. Клинические испытания нового препарата планируется начать в июле.

Ранее Федеральное медико-биологическом агентство сообщило о регистрации в Минздраве РФ нового препарата для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции. Это оригинальный российский ингаляционный препарат, который способен предотвращать или смягчать осложнения при COVID-19.