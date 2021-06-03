Хуснуллин: Трасса Европа - Западный Китай может окупиться за 7 лет

Почему государству выгодно вкладываться в строительство и сколько лет будет приносить прибыль масштабная трасса "Европа - Западный Китай", специально для "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В прошлом году, во время пандемии, дорог в России было построено даже больше, чем в 2019-м году. Строится масштабная трасса Европа - Западный Китай. Насколько сильно дорожное строительство влияет на экономику в целом?

Марат Хуснуллин: Экономика строительства автотрасс рассчитывается из нескольких составляющих. Первое - налоги, уплаченные в период строительства. Это налоги с заработной платы, налоги поставщиков материалов, проектировщиков. С каждого рубля суммарный эффект дает до 20 копеек налога. Если построим трассу за 700 млрд рублей, то 150 млрд придет в виде налогов в период, пока мы строим.

Второй блок - налоги от дальнейшей эксплуатации трассы: заправки, сервис, бизнес вокруг этого. Это дает эффект уже все оставшиеся годы - минимум 50, а реально учитывая, что мы вряд ли за это время такие же магистральные новые дороги построим, то сто лет.

Третий блок, самый главный - мультипликативный эффект, который заключается в том, насколько улучшается экономика за счет сокращения времени в пути как пассажиров, так и грузов.

Вложения в инфраструктуру как по цепочке дают возможность работать другим отраслям. Поставщики получают дополнительный плюс, часть их поставщиков тоже получают плюс. И по цепочке получается, что один рабочий в стройке задействует где-то 7-8 рабочих в других отраслях. И получается большой кумулятивный эффект, в результате которого многие объекты имеют совершенно другую окупаемость. Если пересчитать через мультипликативный эффект, то, например, дорога Европа - Западный Китай полностью окупится примерно в течение семи лет и дальше будет работать на экономику страны.

Могу сказать, что мы дорог физически построили на 12% больше, а налогов собрали на 20% больше.

Все страны пересматривают сейчас свои подходы к выходу из пандемии. И все страны приняли решения о вложениях в инфраструктуру - в дороги, в связь, в аэропорты...

Мы тоже активно занимаемся развитием этих проектов, смотрим, какая отрасль даст наиболее быстрый мультипликативный эффект. Пока видим, что самый быстрый эффект для бюджета с точки зрения денег дает жилищное строительство. Потому что мы вкладываем минимальные деньги, так как это, в основном, средства частные - либо инвесторов, либо населения.

Трассу Европа - Западный Китай больше будут строить россияне или все-таки приезжие? Сколько рабочих мест это дает?

Марат Хуснуллин: Пока у нас дороги практически не строят иностранцы, это минимальные случаи. В основном строят россияне.

На строительстве дорог в целом сейчас работает около 200 тысяч человек. Смежников в 5-7 раз больше. Перевозка щебня по железной дороге - это напрямую не дорожное строительство, но доля перевозки стройматериалов составляет у РЖД 7-8%. И таких смежников очень много. То есть в дорожном строительстве задействованы более миллиона человек. Плюс добавьте их семьи.

Налоги, которые прямо связаны со строительством, дают под 15% всех налогов. Это не учитывая косвенные. Я не считаю металлургов, которые производят металл именно для стройки, а не для машиностроения. Можно посчитать тех же транспортников... То есть у нас очень большой мультипликативный эффект.