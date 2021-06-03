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03.06.2021 17:16
Рубрика: Культура

Ильдар Абдразаков объявил о приеме заявок на летние мастер-классы

Текст: Ирина Муравьева
Международный музыкальный фестиваль знаменитого баса Ильдара Абдразакова открылся 27 мая в Уфе посвящением Миляуше Муртазиной, педагогу братьев Ильдара и Аскара Абдразаковых, отмечающей в этом году юбилей. В июне фестиваль разворачивает свою региональную программу: его концертная афиша охватывает пять городов - Новосибирск (28 июня), Томск (30 июня), Тюмень (1 июля), Тобольск (3 июля) и Астрахань (7 июля).
Фото: Александр Шапунов/ Предоставлены пресс-службой Фонда Ильдара Абдразакова Фото: Александр Шапунов/ Предоставлены пресс-службой Фонда Ильдара Абдразакова
Фото: Александр Шапунов/ Предоставлены пресс-службой Фонда Ильдара Абдразакова

Между тем, в отличие от многих других международных проектов, эксклюзивной частью фестиваля Ильдара Абдразакова остается образовательная программа. Певец еще в 2016 году учредил Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей, а в рамках фестиваля он сам и приглашенные им мировые оперные звезды и коучи проводят мастер-классы. В этом году первая часть образовательной программы прошла с 1 по 10 февраля в зале Мясковского Московской консерватории. В качестве педагогов с молодыми певцами работали Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак и Дмитрий Вдовин. Этот проект имел огромный резонанс. Занятия транслировались онлайн и собрали более 150 000 просмотров в 40 странах. В финале 14 лучших участников проекта выступили в программе "Ильдар Абдразаков и друзья" в Большом зале консерватории. Некоторые из этих певцов примут участие и в летней концертной программе фестиваля. В гастролях также будут участвовать Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак. Вот как прокомментировал это в интервью "РГ" Ильдар Абдразаков:

- К сожалению, в нашей стране логистика еще пока не такая, как хотелось бы: абсолютное большинство перелетов возможно лишь через Москву, поэтому расписание составить было непросто и, увы, приехать во все города, где нас ждут, в этом году не получится. Но мы будем стараться на следующий год приехать. А ныне мы побываем в Новосибирске, Томске, Тюмени, Тобольске и Астрахани.

Но знаменитый бас и в летнем региональном туре намерен провести мастер-классы для молодых певцов: в Новосибирской филармонии - 27 июня и в Астраханском театре оперы и балета - 5 июля. Фестиваль объявил начало предварительного онлайн-отбора, который проведут сам Ильдар Абдразаков и коучи AbdrazakovFest. Отбор будет проходить на основе присланных видеозаписей.

Фото: Александр Шапунов/ Предоставлены пресс-службой Фонда Ильдара Абдразакова

Справка "РГ"

Подать заявки для участия в мастер-классах фестиваля Ильдара Абдразакова могут молодые певцы в возрасте от 20 до 32 лет. Видеозапись должна включать в себя исполнение арии/романса русского или зарубежного композитора. Также необходимо будет заполнить анкету. Заявки принимаются по адресу abdrazakovfest4@gmail.com.

Окончание приема заявок - 20 июня, а 21 июня на сайте и в соцсетях Фонда Ильдара Абдразакова будут объявлены результаты отбора и имена тех, кто примет участие в мастер-классах в Новосибирске и в Астрахани.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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