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03.06.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Какие компании подняли цены на автомобили в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Эксперты "Авто.ру" выяснили, как в мае скорректировались прайс-листы на новые автомобили по сравнению с апрелем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По итогам прошлого месяца на российском авторынке подорожала продукция 25 марок. Если в массовом сегменте ценники увеличились на 2%, то в премиальном сегменте - на 3%. В среднем розничные цены поднялись на 2,2%.

Отмечается, что повышение стоимости затронуло автомобили четырёх марок из топ-10 самых популярных. Заметнее всего изменились прайсы у Lada (2,1%). Корейская Kia, а также Nissan и Renault прибавили 1,6%. У чешской Skoda прирост на 1,4%.

К примеру, бестселлер - Granta, стал дороже на 25 000-30 000 рублей. На стандартные версии Vesta цена выросла на 20 000-25 000 рублей, Rio прибавил лишь 10 000 рублей. Но сильнее всех подорожал Rapid - 47 000-65 000 рублей.

Что касается люксовых брендов, то компания Mercedes-Benz подняла цены сразу на 12 моделей. Максимальный рост (свыше 6%) зафиксирован за AMG CLA и A-Class. Повышение цен коснулось и Audi. SQ8 стал дороже на 5,6%.

Среди других марок резкий рост у Geely Tugella (+350 000 рублей) и CheryExeed TXL (+100 000 рублей). При этом второй раз за год подскакивают цены на Hyundai Palisade и Kia Mohave.

С начала текущего года прайс-листы на новые автомобили в России выросли на 5,2%. "Масс-маркет" прибавил 4,6%, премиум-сегмент - 6%.

#Lada #Skoda #Mercedes-Benz #Audi