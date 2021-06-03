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3 июня 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 3 июня 2021 года № 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 3 июня 2021 г.
Опубликован 3 июня 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "до 4 июля 2021 года";

2) в абзаце первом части 4 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "до 4 июля 2021 года";

3) в абзаце первом части 9 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "до 4 июля 2021 года";

4) в абзаце первом части 10 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "до 4 июля 2021 года";

5) в абзаце первом части 14 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "До 4 июля 2021 года";

6) в абзаце первом части 25 слова "до 3 июня 2021 года" заменить словами "до 4 июля 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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