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03.06.2021 12:00
Рубрика: Культура

Киностудия Горького снимет фильм о Раисе Горбачевой

Текст: Сусанна Альперина
Киностудия им. М. Горького готовится к съемкам полнометражного документального фильма-портрета о Раисе Горбачевой под рабочим названием "Раиса. О чем болит сердце". Фильм планируется завершить к 90-летию со дня рождения первой леди СССР - в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 21).
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС

"Это будет первый большой документальный проект, который позволит по-новому взглянуть на образ Раисы Максимовны и серьезно задуматься над возможной ролью женщин в общественной жизни. Кажется, масштаб и значение фигуры Раисы Горбачевой становится виден и понятен только сейчас. Тем интереснее снимать фильм о ее судьбе, надеждах и переживаниях. Первая леди СССР предстанет перед зрителем живой, открытой и близкой. Впервые будут обнародованы ее личные архивы. Мы увидим портрет умной, стильной, образованной, но ранимой и любящей женщины", - рассказывает подробности о фильме креативный продюсер документального кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Название фильма отсылает к рукописи, над которой незадолго до ухода из жизни Раиса Горбачева начала работать. Рукопись или дневники так и были озаглавлены "О чем болит сердце". Остался подробный план этой несостоявшейся книги и множество заметок. В фильме будут опубликованы личные записи Раисы Максимовны, которые она делала от руки на многочисленных листках. В него также войдут воспоминания самых близких людей: мужа - Михаила Горбачева, дочери Ирины Вирганской и сестры Людмилы Титаренко.

Киностудия готовит заявку в Минкультуры России на поддержку проекта. Продюсеры уже достигли договоренности по взаимодействию с "Горбачев-фондом". Сценарная группа "Творческий цех" во главе с Марией Кацал приступила к работе с архивами фонда. Зрители впервые увидят уникальные кадры - обещают создатели. Также в фильме будут использованы современные компьютерные технологии.

Между тем

Супружеская чета Горбачевых привлекала к себе внимание кинематографистов и ранее. Так, например, было снято несколько телевизионных фильмов них. Первый фильм "Михаил Горбачев" вышел в свет еще в 1985 году. Программа Светланы Сорокиной "Первая, первая леди" 1999 года из цикла "Новейшая история" и фильм Сергея Медведева "Любовь и власть Раисы Горбачевой", снятый в 2012 году для Первого канала, посвящены Раисе Максимовне. Документальный фильм Виталия Манского "Горбачев. рай" вышел к 90-летию Михаила Сергеевича.

Стоит напомнить, что недавно Театр Наций представил премьеру спектакля "Горбачев", главные роли в котором сыграли Евгений Миронов (Михаил Горбачев) и Чулпан Хаматова (Раиса Максимовна). Фрагменты спектакля и репетиций вошли в фильм Виталия Манского.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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