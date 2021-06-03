Китайский бренд привез в Россию старый кроссовер по нереальной цене

Компания Dongfeng занимает одну из ведущих ролей на китайском авторынке и активно осваивает зарубежные рынки. Однако в России в последнее время у марки дела шли не лучшим образом.

На фоне невероятной динамики продаж, которую демонстрирует у нас ряд других брендов из Поднебесной, эта госкомпания и в прошлом году показывала весьма скромные результаты, а в этом и вовсе оставалась с нулевой реализацией.

Дело, конечно, в ассортименте - в нем присутствовали лишь относительно старые переднеприводные кроссоверы DFM AX7 и 580. За счет низкой цены и достаточной надежности какое-то время они спросом пользовались, но к началу 2021 года дилерские запасы иссякли, и торговать дилерам стало нечем.

И вот - компания привезла наконец в Россию новые машины, однако насколько успешным получится рестарт - большой вопрос. Дело в том, что речь идет не о свежих моделях, которые вызывали ажиотаж на последних автосалонах, а лишь о слегка обновленном семиместном кроссовере DFM 580.

Он будет представлен как новая комплектация Luxury. Внешних отличий от "простого" 580-го немного - другие противотуманки, измененные бамперы и иные рисунки колесных дисков. В интерьере появился модный монитор мультимедиа, который вырос на дюйм и встал над центральной консолью. Плюс теперь кнопками реализованы запуск двигателя и стояночный тормоз.

Фото: Пресс-служба Dongfeng.

Серьезнее перемены - по части оснащения и опций. Под капотом теперь не "атмосферник" 1.8, а наддувный 1.5, который выдает на 13 "лошадей" больше - 145 л.с. В паре с ним давно проверенный вариатор Punch Powerglide. Вместо кондиционера - климат-контроль, на руле - круиз. Еще есть встроенный видеорегистратор и панорамная камера с обзором 360.

Но главная перемена - в цене. Из "бюджетника", который стоил 1 190 000 рублей, DFM 580 вмиг превратился чуть ли в премиум - по китайским, конечно, меркам. За версию Luxury просят 1 899 000 рублей. За Comfort MT - от 1 399 000 до 1 629 000 рублей в зависимости от года выпуска.

Отметим, что за 1,9 млн рублей можно купить, например, семиместный Chery Tiggo 8. У него тоже передний привод, но зато многорычажная подвеска вместо балки сзади и есть подогревы сидений. Удивительно, но этой опции у DFM 580 не появилось даже после обновления.