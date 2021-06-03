Лидер оппозиции сообщил о формировании коалиции в правительстве Израиля

В израильском парламенте будет сформирована коалиция. Об этом сообщил президенту страны лидер крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Председатель объявил президенту государства Реувену Ривлину, что ему удалось успешно завершить работу по формированию правительства", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы "Еш Атид".

В канцелярии главы государства эту информацию подтвердили, отметив, что премьер-министром Израиля на ближайшие два года станет председатель "Ямина" Нафтали Беннет, после чего его сменит альтернативный премьер - Яир Лапид.

Лапид сообщил Ривлину, что коалиционное правительство поддержат 8 партий.

Напомним, что 57-летнему писателю и драматургу Яиру Лапиду было поручено сформировать кабинет министров после того, как с этой задачей в положенный срок не справился действующий премьер Биньямин Нетаньяху.