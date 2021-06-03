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03.06.2021 13:27
Рубрика: Культура

Любимова прокомментировала участие фильмов РФ в программе Каннского фестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Sony Pictures Фото: Предоставлено Sony Pictures
Фото: Предоставлено Sony Pictures

Фильм режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть", созданный при поддержке Минкультуры России, вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет во Франции с 6 по 17 июля. Кроме того, в основном конкурсе - фильм Кирилла Серебренникова "Петрова в гриппе". Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала участие картины, созданной при поддержке ведомства. Вот что она сказала:

Фото: Кадр из видео
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"Мы очень рады, что фильм вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Особенно приятно, что это первый и яркий результат проведенного министерством в 2019 году конкурса миноритарной копродукции. Мы продолжим поддерживать копродукционные проекты, конкурс которых объявим в ближайшее время. От всей души желаю создателям картины наград в конкурсе".

"Купе номер шесть" - история о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Картина создана при участии России, Финляндии, Эстонии и Германии. Продюсерами ленты с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг.

"Для меня кино - инструмент построения жизни. Оно помогает найти хоть немного смысла в ее непоследовательности, оно облегчает боль и может заставить нас смеяться над нашими страхами", - рассказал Юхо Куосманен (цитируется по релизу, присланному Министерством культуры в редакцию "РГ").

"Конечно, мы рады и горды, что в основном конкурсе такого фестиваля, есть фильм, участие в котором приняла наша кинокомпания СТВ. Все съемки прошли в России и были завершены буквально за день до объявления локдауна и закрытия границ. И вот буквально через месяц состоится мировая премьера фильма и фестиваль, и мы все этого ждем", - сказал Сергей Сельянов, глава СТВ, продюсер картины. Другой продюсер - Наталия Дрозд отметила, что участие в основном конкурсе Каннского фестиваля - огромная честь.

В российский прокат "Купе номер шесть" выпустит компания Sony Pictures. Дата выхода фильма на киноэкраны будет сообщена дополнительно.

Об остальных фильмах - участниках программы Каннского кинофестиваля в этом году читайте в материале "РГ".

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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