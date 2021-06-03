Мурашко допустил смягчение ограничений при вакцинации 60 процентов россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие для ослабления ограничительных мер по коронавирусу в России. Это возможно при условии вакцинации 60% граждан страны.

По его словам, если провакцинируется именно такая часть населения, плюс количество переболевших, фактически будет создан хороший иммунитет. "Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - рассказал министр ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян к сентябрю 2021 года. "В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации", - отметила она, уточнив, что для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 69 миллионов россиян.