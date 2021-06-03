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Рубрика: Власть

Мурашко допустил смягчение ограничений при вакцинации 60 процентов россиян

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие для ослабления ограничительных мер по коронавирусу в России. Это возможно при условии вакцинации 60% граждан страны.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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По его словам, если провакцинируется именно такая часть населения, плюс количество переболевших, фактически будет создан хороший иммунитет. "Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - рассказал министр ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян к сентябрю 2021 года. "В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации", - отметила она, уточнив, что для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

План вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25%
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