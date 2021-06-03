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Рубрика: Общество

Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Заболеваемость коронавирусом в целом по России снижается, третьей волны COVID-19 в нашей стране нет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что все спокойно.

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"Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]", - сообщил ТАСС глава Минздрава РФ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что ситуация с COVID-19 в России находится на переломе. Роль сыграло не только умение лечить это заболевание, но и "возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация". По словам Гриднева, все четыре зарегистрированных в России вакцины имеют очень высокую эффективность.

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