Нарышкин: Россия и Беларусь будут отстаивать свое право на суверенное развитие

Как агрессивные охарактеризовал действия западных стран по отношению к России и Беларуси директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул при этом, что Россия, как и Беларусь, будет отстаивать свое право на суверенное развитие. Российские спецслужбы, заявил он, после 20-го совместного заседания с КГБ РБ, состоявшегося 3 июня, дорожат партнерскими отношениями со своими белорусскими коллегами.

Вопросы обеспечения безопасности двух стран и в целом Союзного государства являются важной частью межгосударственного сотрудничества. А проведение совместной коллегии, по его словам, "стало доброй традицией и хорошей возможностью вместе оценить результаты совместной работы, спланировать дальнейшие действия, оценить, насколько точно мы решаем задачи, которые ставят перед нами президенты двух стран".

В ходе совместной дискуссии, отметил глава российской спецслужбы, слова которого цитирует БЕЛТА, был сделан глубокий анализ нынешнего момента. При этом он высоко оценил "уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между двумя специальными службами", которая строится по ряду векторов.

Традиционным направлением Нарышкин назвал борьбу с международным терроризмом. К сожалению, констатировал он, "угрозы такого рода не уходят. Мы с белорусскими партнерами усилили аналитическую составляющую совместной работы, обладая большим объемом информации. Вместе работает и понимаем, что потенциал этой работы у нас гораздо больший, в том числе интеллектуальный потенциал. Сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать шире", - подчеркнул глава СВР.

Отвечая на вопросы журналистов, один из которых касался ограничений и санкций по отношению к РФ и Беларуси, он сказал, что стороны оценивают действия западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. "Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Они направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать", - резюмировал Сергей Нарышкин.