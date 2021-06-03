"Нива" вернется в ралли "Дакар" спустя 35 лет

Классическая Lada Niva снова будет принимать участие в ралли "Дакар", в котором не выступала с 1987 года.

На российском внедорожнике в самом престижном ралли-марафоне мира в 2022 году поедет вновь образованная команда Racing Lada, причем АвтоВАЗ к ней отношения не имеет - это частная инициатива двух граждан Швейцарии Марио Якобера и Сладана Мильича. На "Ниве" они выступят в категории Dakar Classic, которая была создана в 2021 году - в нее допускают машины, выпущенные до 2000 года.

Специально под соревнование Якобер и Мильич купили трехдверную "Ниву" ВАЗ-2121 1984 года, причем нашли ее аж в Новосибирске.

Там же внедорожник сейчас переделывают в профессиональный ралли-болид - сообщается, что автомобиль полностью разобрали, кузов восстановили, а шасси усилили в соответствии со спецификациями тех самых первых "Нив", которые участвовали в гонке "Париж-Дакар". Двигатель сохранится оригинальный, после завершения сборки машину отправят в Швейцарию, где спортсмены ее протестируют и донастроят.

"Нивы" с переменным успехом участвовали в общем зачете "Дакара" в 1979-1987 гг., на нескольких советских внедорожниках выступала команда Lada Poch, которую финансировал французский дистрибьютор АвтоВАЗа Жак Пош.

Лучшего результата "Нива" достигла в гонке 1981 года - третье место в абсолютном зачете. Из года в год Пош модернизировал болиды на базе "Нивы" - если в 1979-м они имели стандартные двигатели, то к середине 80-х уже получили спортивные моторы мощностью 240-290 л.с.