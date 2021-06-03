Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел Asus Zenfone 8 Flip

Компания Asus объявила о старте приема заказов на флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с поворотной камерой, которая может играть роль как основной, так и фронтальной.

Смартфон Zenfone 8 Flip. Фото: Asus

Благодаря оригинальной конструкции удалось сделать экран безрамочным и лишенным каких-либо вырезов. Разрешение 6,67-дюймовой матрицы составляет 2400x1080 пикселей, частота обновления - 90 Гц. Сканер отпечатка пальца встроен в поверхность экрана.

Asus Zenfone 8 Flip работает на базе топового процессора Snapdragon 888 и оснащен тройной камерой. Основной модуль использует матрицу Sony IMX686 на 64 Мп, сверхширокоугольный - Sony IMX383 на 12 Мп, телеобъектив поддерживает трехкратное оптическое увеличение. Камера поддерживает запись видео в разрешении 8K с частотой 30 к/с и 4К с частотой 60 к/с. Также поддерживаются ускоренная (до 480 к/с) и замедленная съемка.

Смартфон поддерживает работу в сетях 5G, Wi-Fi 6, оснащен модулем Bluetooth 5,2 и NFC, а также имеет стереодинамики. Аппарат оснащен 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянного хранилища UFS 3.1.

Что касается аккумулятора, то его емкость также флагманская - 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на мощности 30 Вт через USB-C. Разъем для наушников не предусмотрен - их нужно будет подключать через специальный переходник.

Несмотря на это, аппарат можно назвать одним из лучших Android-смартфонов - в нем есть практически все, что нужно, включая мощнейшее железо, а поворотная камера позволяет снимать одинаково хорошо в и в обычном, и в селфи-режиме. Стоимость Asus Zenfone 8 Flip составляет 69990 рублей. Для сравнения - флагманский Xiaomi Mi 11 с очень схожими характеристиками продается за 85990 рублей.