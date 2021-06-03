Песков заявил о дедолларизации в мире

В мире сомневаются в надежности американской валюты, процесс дедолларизации уже стал постоянным не только в России. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили оценить намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, на что он сказал, что это должно пояснять правительство, Минфин.

"Процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом. И этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - заключил пресс-секретарь президента.