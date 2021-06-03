Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%.

По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

По состоянию на 1 мая, объем ФНБ составил 13,825 трлн рублей (185,87 млрд долларов), или 12% ожидаемого в 2021 году объема российского ВВП. Объем ликвидных активов фонда (средства на счетах в Банке России) составил 8,66 трлн рублей (116,43 млрд долларов).

На отдельных счетах в Банке России размещены, в частности, 39,8 млрд долларов, 34,6 млрд евро, 8,5 млрд фунтов стерлингов, 600,4 млрд японских йен, а также 110,5 млрд китайских юаней. Объем долговых обязательств иностранных государств - 3 млрд долларов.