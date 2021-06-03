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03.06.2021 07:00
Рубрика: Общество

Москва оказалась в самом конце рейтинга общительных городов

Текст: Александр Мелешенко
Похоже, еще один миф о москвичах развенчан - жителей самого крупного города страны ведь принято считать очень общительными и готовыми на новые знакомства? Ну а как, собственно, иначе, если они постоянно находятся на людях - в метро, пробках, стоя перед светофором или в очереди за кофе. Однако последний опрос показал, что это далеко не так - жителям Ростова-на-Дону или Нижнего Новгорода завести новых друзей гораздо проще, чем обитателям столицы.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Это выяснили эксперты исследовательского агентства Zoom market - они составили рейтинг самых общительных городов страны. Для этого опросили по 120 человек в 23 городах. Всего задавали пять вопросов - например, сложно ли вам заговорить с незнакомцем и считаете ли вы себя общительным человеком в принципе. Лидерами рейтинга стали Ростов-на-Дону, Иваново и Краснодар, а вот последние места с 21 по 23 заняли соответственно Челябинск, Москва и Омск.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Если сложить результаты всех городов, то окажется, что в стране в целом живут не самые разговорчивые люди - общительными себя назвали только 39% респондентов. "Для 63% опрошенных сложно заговорить с незнакомым человеком, 34% указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41% россиян, участвовавших в опросе", - говорит коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Но все же отдельные данные по городам позволяют сделать интересные выводы. По просьбе "РГ" исследователи вычленили итоги опроса в столице, и они оказались очень любопытными. Например, заговорить с незнакомым человеком сложно 101 москвичу из 120 - это почти 85%! Для сравнения - в Нижнем Новгороде таких всего 38%. Легко завязывают знакомство тоже меньшинство москвичей - всего 15%. В том же Нижнем таких больше половины. Да даже широким кругом общения смогли похвастать всего 27 горожан из 120 - в других городах об этом говорят если не две трети, то уж каждый второй точно!

В чем же дело? На самом деле ответ лежит на поверхности, особенно если внимательно изучить рейтинг, отмечают эксперты. Самые общительные города там, в основном - южные и небольшие. В Краснодаре или Ростове-на-Дону люди легко идут на контакт в силу южного темперамента, как и в том же Севастополе, который занял 5-е место. А Иваново, например, хоть и расположился недалеко от Москвы, но там живет 400 тысяч человек - в городах с таким населением люди обычно легче идут на контакт.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В конце же рейтинга города либо северные, либо крупные города. Например, Санкт-Петербург оказался на 16-м месте, Екатеринбург на 18-м, Пермь на 20-м. Жители холодных широт в принципе отличаются суровым характером, а вот в больших городах проявляется эффект одиночества в толпе. Да, людей вроде бы много и наедине обычно получается остаться только в квартире. Однако из-за бешеного ритма и больших расстояний у людей просто не остается сил на новые знакомства - даже с коллегами общение, как правило, сводится к рабочим делам.

Отчасти это подтверждают итоги еще одного недавнего опроса - там исследователи искали города с самыми забывчивыми жителями. Так вот, Москва снова оказалась в конце - в мегаполисе люди крайне редко что-то забывают, предпочитают записывать важную информацию и не пропускают деловые встречи из-за забывчивости. А когда ты так собран и занят работой, то завести случайное знакомство действительно сложно.

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