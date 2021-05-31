Социологи составили рейтинг самых общительных городов России

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг городов России, в котором живут самые коммуникабельные и общительные люди. В пятерку также вошли Иваново, Краснодар, Брянск и Севастополь (соответственно).

Как сообщает исследовательская компания Zoom market, реестр общительности населения был сформирован на основании личных и телефонных опросов респондентов в 23 городах России. Людям, в возрасте от 18 до 73 лет, предлагалось ответить на пять вопросов.

Аналитиков интересовало насколько сложно респонденту заговорить с незнакомым человеком и как легко завязываются им личные знакомства, а также круг общения, степень общительности и где предпочтительней проводить досуг.

"Для 63 процентов опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34 процента респондентов указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41 процент россиян", - сообщил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Как оказалось, самые общительные россияне живут на юге России, а также в Иваново и Брянске. 21 место в рейтинге занял Челябинск, 22 место - Москва и 23 место - Омск. В "золотой середине" оказались: Саратов, Воронеж, Белгород, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Новосибирск, Владивосток, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск и Пермь.