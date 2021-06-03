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03.06.2021 11:12
Рубрика: Культура

На "Нашествие" пустят только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

Текст: Александр Алексеев
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

На фестиваль мультиформатной музыки пустят только зрителей, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. "Нашествие" станет первым российским open-air, на котором вводят это правило. Организаторы сообщили обозревателю "РГ, что пока решается только один вопрос: как организовать схему предъявления справок о текстах, чтобы не создавать на входе очередей.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Для того, чтобы пропустили на фестивальное поле, нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус 72-часововой свежести или паспорт вакцинированного от COVID-19.

- Мы как организаторы хотим не просто любой ценой провести фестиваль в 2021 году, но и сделать его максимально безопасным для зрителей и наших артистов, - рассказала управляющая фестивалем Евгения Киселева.

Напомним

"Нашествие" пройдет в окрестностях Серпухова (Московская область) с 30 июля по 1 августа. Цена входного билета - 2.300 рублей. А fan-билет (по которому фестиваль можно смотреть и около сцены обойдется уже в 4.800).

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов Фестиваль "Нашествие" Пандемия коронавируса COVID-19

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