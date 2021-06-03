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03.06.2021 21:22
Рубрика: Происшествия

Пожар в подмосковном Климовске потушен

Несколько часов экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра тушили крупный пожар в Климовске на улице Ленина.

Площадь пожара на машиностроительном заводе в Климовске выросла до 3 тысяч кв. м

Пожару был присвоен 3 ранг сложности и к месту ЧС незамедлительно выехали пожарные расчеты и привлечена авиация. За время работы по ликвидации возгорания экипажи авиацентра выполнили 71 слив, сбросив на очаг более 350 тонн воды. В 20:39 распространение огня было локализовано.

Для борьбы с пожарами вертолеты Москоского авиацентра оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать сразу 5 тонн воды. Работу экипажей координировали специалисты подвижного пункта управления (ППУ) на базе автомобиля.

Кстати, с начала года вертолеты Московского авиационного центра участвовали в тушении шести пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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