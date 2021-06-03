Во Владимире электромонтера будут судить за пожар в драмтеатре

Во Владимире направлено в суд уголовное дело о пожаре в академическом областном драматическом театре.

В прокуратуре региона пояснили, что в качестве обвиняемого по делу об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности проходит 54-летний мужчина, занимавшийся в здании театра электромонтажными работами.

В ходе расследования установлено, что в результате нарушения требований пожарной безопасности в здании театра произошло возгорание горючих материалов от воздействия источника зажигания. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

По мнению следствия, во время проведения электросварочных работ раскаленные частицы и искры попали на легко воспламеняющиеся предметы.

Напомним, пожар в здании Владимирского академического областного драматического театра произошел почти год назад - 29 июня 2020 года. Огнем оказались повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе. Во время ЧП ожоги получил один из рабочих, выполнявших в здании ремонт.

По данным облпрокуратуры, драмтеатру нанесен ущерб на более чем 350 миллионов рублей.