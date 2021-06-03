Может ли охранник предприятия досматривать автомобили

На многих предприятиях существует строгий пропускной режим. При въезде или выезде охранник может попросить осмотреть багажник и салон автомобиля, имеет ли он на это право?

Для начала, стоит разграничить понятия "осмотр" и "досмотр". Как рассказала aif.ru член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер, осмотр - это визуальное обследование автомобиля, которое проводится без участия понятых и с согласия водителя. Он сам открывает багажник, салон, бардачок и двери. По результатам акт осмотра составляется в произвольной форме.

Досмотр производится при отказе автовладельца пройти осмотр. Это обследование транспортного средства без нарушения его конструктивной целостности. Проводить его могут лишь должностные лица госорганов - полиции, ФСБ, Росгвардии и других. Водитель имеет право снимать происходящее на камеру. Если съемка не ведется, то присутствие понятых обязательно. После досмотра составляется протокол, либо делается соответствующая отметка в протоколе об административном задержании.

Осмотр автомобилей, въезжающих на охраняемые объекты, прописан в законе "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Охранник имеет право на осмотр, но никак не на досмотр транспортного средства. Если водитель откажется показать автомобиль, то ему могут отказать во въезде на охраняемую территорию. Применять силу для осмотра охранник не имеет права.

Если водитель отказывается от осмотра автомобиля при выезде с охраняемой территории, охранник может вызвать сотрудников полиции, которые проведут полноценный досмотр.