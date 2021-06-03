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Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 05:00
Рубрика: Культура

В кандалах на самокате

Чем привлекают туристов в Омскую область
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 121(8472)
В Омске открылся туристический сезон. В этом году к юбилею Достоевского операторы подготовили сразу несколько необычных продуктов, чтобы привлечь гостей в регион.

В минувшие выходные на улице Музейной яблоку было негде упасть. Туристический праздник собрал не только горожан, но и жителей сельских районов. Типографии напечатали огромное количество карт и путеводителей. Волонтеры рассказали о достопримечательностях омского Прииртышья, о том, как добраться в тот или иной уголок, где остановиться, перекусить. В мероприятии приняли участие вузы, выпускающие специалистов в сфере туризма. А институт дизайна устроил дефиле нарядов, которые будут актуальны нынешним летом.

Фото: Максим Цеденов
Какие необычные места ждут российских туристов летом

Столь масштабно потенциал туристических возможностей в Омске представлен впервые. Если еще два года назад соответствующие локации можно было по пальцам пересчитать, то теперь на карте региона представлены десятки мест, заслуживающих внимания туристов. И это - ответная реакция на растущий спрос.

- Запросов на получение детальной информации о том, что посетить в Омской области, стало значительно больше. В туристский информационный центр обращаются сотни людей, - отметила замминистра культуры региона Светлана Бакулина. - Сегодня в области более семидесяти пяти туристических маршрутов, предлагают свыше ста разнообразных экскурсий. Только в рамках майской акции состоялись презентации восемнадцати районов.

Городские туроператоры в этом году сосредоточились на образе Федора Достоевского, приурочив к 200-летию классика ряд любопытных проектов. Среди городов, которые связывают с именем выдающегося русского писателя, Омск занимает особое место. Арестант по фамилии Достоевский появился в местном каторжном остроге 23 января 1850 года. Лишенный всех прав дворянин провел в кандалах четыре года. По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след его в душе, но сформировала выдающегося писателя, которого сегодня знает весь мир.

Омичи решили сделать юбилей гвоздем туристической программы года. Появился новый путеводитель "От Достоевского к Достоевскому". Ресурс, доступный на международной платформе izi.travel, включает 25 локаций, непосредственно связанных с биографией Федора Михайловича.

Фото: Алексей Белобородов / wikipedia.org
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- В их числе - здание инженерных мастерских, где на столичного узника надели оковы. Гауптвахта, где каторжане убирали снег. Воскресенский собор, куда на службу приводили арестантов, - сообщила корреспонденту "РГ" директор БУ "Омские муниципальные библиотеки" Наталья Дрозд. - Каждое историческое место представлено фотографиями, изображениями старого и современного Омска. В путеводителе упоминаются имена соратников писателя - коменданта Омской крепости Алексея де Граве, выпускника Омского кадетского корпуса Чокана Валиханова. Фрагменты писем и цитат из произведений писателя эмоционально читают актеры Лицейского театра. Это дает возможность экскурсантам почувствовать настроение узника "мертвого дома".

Самостоятельно пройти с экскурсией туристам поможет еще один гид "Достоевский. Омск". В ближайшее время мобильный путеводитель получит англоязычную версию. Необычность проекта еще и в том, что совершить экскурсию можно на электросамокате.

К юбилею писателя в свет вышел 400-страничный альбом "Омское пространство Достоевского".

- Многие из материалов издания эксклюзивны, - пояснила корреспонденту "РГ" редактор Лидия Трубицина. - В частности, исследователям удалось обнаружить подземный фундамент Омского острога, а также собрать антологию поэтов девятнадцатого - двадцать первого веков "Посвящение Достоевскому".

Помимо этого, переиздана дополненная книга очерков "Вокруг Достоевского". В исторических музеях открыты выставки. Даже театральный фестиваль, который сегодня проходит на трех омских сценах, посвятили Федору Михайловичу. В афише "Золотой маски" - только лучшие национальные спектакли, поставленные по мотивам его произведений, встречи со звездами российской сцены, творческими руководителями ведущих столичных театров.

Виртуальные продажи дали возможность приобрести билеты иногородним зрителям. В Омск приехали томичи, новосибирцы, тюменцы, екатеринбуржцы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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1 мая по Иртышу начали ходить прогулочные теплоходы. В расписании - восемь часовых рейсов. Взрослый билет стоит 400 рублей, детский - 300. Впервые за последние пятнадцать лет пущен водный трамвай до Большеречья. Теплоходы курсируют по вторникам, субботам и возвращаются на следующий день. Стоимость билета - 463 рубля, для детей до девяти лет вдвое дешевле, до пяти - бесплатно. Посмотреть в Большеречье есть что. Здесь расположены единственный в стране сельский зоопарк, самобытный культурный комплекс "Старина Сибирская", а также сибирские владения Деда Мороза.

К самым посещаемым специалисты относят также лечебное соленое море в Москаленском районе, территорию знаменитых пяти озер с мистической деревней Окунево в Муромцево, где туристам обещают показать не только местные аномалии, но и научить собирать иван-чай и варить варенье из шишек. В Калачинском районе приглашают посетить ягодные питомники, фруктовые сады и даже вино-градники. Здесь же можно стать участником сплава, русской рыбалки, а также исторических реконструкций. Мастерицы села Крестики Оконешниковского района делятся секретами старинного ковроткачества. В Азово открылся немецкий ресторан с национальной кухней. На озере Эбейты туристы могут в специальных палатках принять грязевые ванны, покататься на SUP-досках.

По мнению экспертов, новые проекты помогут увеличить турпоток в этом году не менее чем на двадцать процентов.

Кстати

В Омской области действует государственная программа "Развитие культуры и туризма" и проводится региональный конкурс.

В прошлом году его победителями стали Москаленский, Большереченский и Муромцевский районы. Премии направлены на развитие популярных туристических направлений.

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