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03.06.2021 17:17

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo в ходе Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. МегаФон поделится с компанией экспертизой в области обеспечения крупных спортивных мероприятий телекоммуникационными и ИКТ-сервисами.
Фото: ПАО "Мегафон" Фото: ПАО "Мегафон"
Фото: ПАО "Мегафон"

Подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, где сейчас ведётся интенсивная подготовка к турниру. На территории страны готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.

В рамках подписанного меморандума МегаФон предоставит Ooredoo экспертную помощь по подготовке технологической инфраструктуры на крупных спортивных мероприятиях.

В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых - стадионы. Кроме того, МегаФон имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.

Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.

"За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Помимо опыта работы на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Казани и других мероприятиях, мы смогли на высочайшем уровне подготовить технологическую инфраструктуру на всех объектах Чемпионата мира по футболу в 2018 году, порадовав гостей качественной связью и интернетом на максимальной скорости. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете", - комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

"Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем", - подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются в России 70,4 млн клиентов.

Ooredoo - ведущая катарская телекоммуникацонная компания, которая предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, а также корпоративные сервисные услуги для физических лиц и корпоративных клиентов. Ooredoo фокусируется на развитии общества и улучшении жизни людей через телекоммуникационные услуги.

Qatar-Russia Investment and Trade Advisory - межгосударственная компания по развитию бизнеса между рынками Катара и России, входит в состав Катарско-российского центра сотрудничества.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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