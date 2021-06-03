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03.06.2021 13:06

"Мониторинг транспорта" от "Ростелекома": безопасно, надежно и эффективно

"Ростелеком" предлагает предприятиям Сибири подключить новую услугу "Мониторинг транспорта", которая в режиме онлайн будет следить за безопасным и эффективным использованием автопарка. Программно-аппаратный комплекс подходит для бизнеса, связанного с перевозками: для логистики, автосалонов, служб каршеринга, такси и лизинговых компаний.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Решение позволяет отслеживать местоположение транспорта и не допускать его нецелевого использования. Для этого автомобили оснащаются специализированным оборудованием: трекером или маяком. Устройства вычисляют местоположение машин по спутникам GPS и ГЛОНАСС, после чего данные обрабатываются и отправляются в сеть мониторинга через сотовую связь. Сервер обрабатывает информацию и передает ее в личный кабинет пользователя в виде графиков и отчетов.

Маяк почти невозможно обнаружить с помощью профессиональных сканеров, он работает без замены батареек до 24 месяцев. Устройство увеличивает шансы на возврат угнанного автомобиля: в базовых настройках частота передачи данных - один раз в сутки, в случае угона оборудование переводится в онлайн-режим. Кроме того, при отсутствии сигнала со спутника маяк отправляет информацию по GSM.

Трекер передает данные в режиме реального времени и позволяет определять точное местоположение автомобиля, контролировать стиль вождения и уведомлять о необходимости технического обслуживания. Устройство поможет исключить случаи отклонения водителей от маршрута и нецелевых рейсов, так как за передвижениями водителей можно наблюдать на интерактивной карте.

"Дополнительно к трекеру можно подключить три устройства. Контроллер CAN-шины будет передавать информацию с бортового компьютера в личный кабинет пользователя. Это данные о скорости, пробеге, опасных маневрах или резком торможении. Датчик контроля топлива позволит мониторить расход, заправки, сливы и остаток топлива в баке. С помощью реле блокировки двигателя в случае попытки угона машины или неадекватного поведения водителя можно удаленно заглушить двигатель", - уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком".

Информация об автопарке доступна в личном кабинете пользователя, где в едином окне собрана информация обо всех подключенных машинах. Здесь же можно создать графики и отчеты по выбранному параметру, в том числе по пробегу, расходу топлива или маршрутам. Круглосуточная техническая поддержка клиентов - по выделенному номеру 8 800 100 10 85.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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