Уровень воды в Енисее под Красноярском превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Енисей на территории Красноярска и в окрестностях продолжает подниматься. Причиной стало увеличение объемов сброса на Саяно-Шушенской и Красноярской гидроэлектростанциях, которые вынуждены идти на эти меры в связи с активным снеготаянием в горах Саян. Запасы снега в этом году метеорологи назвали рекордными - согласно информации Гидрометцентра России, подобное случается раз в столетие.

По данным на утро 3 июня, сброс Красноярской ГЭС превышает 6000 кубометров в секунду. Вода в Енисее поднялась до отметки 404,4 см (при критическом уровне 390 см), сообщает сегодня пресс-служба правительства края.

По поручению губернатора Александра Усса, в территориях так называемой "красной" зоны сосредоточены силы оперативного реагирования на угрозы. Специалисты готовы оказывать помощь населению.

Соответствующие службы и органы управления Красноярска переведены в режим повышенной готовности. Организовано постоянное дежурство представителей МЧС и муниципалитетов. Местных жителей инструктируют на случай ухудшения обстановки.

По информации регионального главка МЧС, в готовности находятся более 500 человек, 100 единиц техники. Смоделированы возможные последствия подтопления. Эти данные вместе с рекомендациями доведены до сведения местных властей.

По словам руководителя агентства ГО и ЧС по краю Евгения Мусса, в зоне особо внимания находятся территории Дивногорска, Красноярска, а также Емельяновского и Березовского районов.