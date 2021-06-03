В Приангарье загорелся перевернутый большегруз с нефтепродуктами

Пожар, начавшийся при поднятии опрокинувшегося большегруза Volvo в Иркутской области, потушен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию регионального главка МЧС.

Напомним, грузовик с нефтепродуктами перевернулся сегодня около полудня на 81 километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" (Шелеховский район). По предварительной версии, 59-летний водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших нет.

В результате ДТП произошел разлив битума. Нефтепродукты попали, в частности, в лесной массив. Инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения, проинформировали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Сотрудники Следственного комитета ведут проверку по факту ЧП.

Когда опрокинувшийся грузовик поднимали, произошло возгорание. В 19 часов 16 минут по иркутскому времени пожар был ликвидирован.