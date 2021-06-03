В Петрозаводске гостиница "Северная" возобновила работу после пожара

В Петрозаводске возобновила работу горевшая гостиница "Северная". Действуют три этажа, специальными средствами выветрили из помещений запах гари. Об этом сообщили в администрации отеля.

Напомним, пожар в гостинице случился 30 мая в 19.38. Возгорание произошло в одном из номеров люкс на четвертом мансардном этаже. На месте работали 41 спасатель и 18 единиц техники. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на кровлю, а также другие этажи и помещения гостиницы.

Никто не пострадал. Всех постояльцев - 49 человек - определили в другие отели. Выгорел четвертый этаж, номера которого выходят на площадь Ленина, пострадали 15 номеров. Испорчена мебель, техника.

Власти республики пообещали, что в начале туристического сезона помогут восстановить визитную карточку Петрозаводска. Со 2 июня "Северная" начала принимать гостей. Бизнес-центр и ресторан не пострадали и не прекращали работу.