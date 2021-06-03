На Кубани будут судить пилота упавшего в горах Сочи вертолета

На Кубани направили в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ в отношении командира воздушного судна из-за жесткой посадки вертолета в районе сочинского поселка Красная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как выяснилось, несмотря на то, что фигурант совершил взлет с вертолетной площадки с тремя пассажирами на борту, у него не было свидетельства коммерческого пилота, достаточной подготовки и опыта полетов в горной местности.

При посадке на высокогорную площадку, выбранную с воздуха, обвиняемый не выдержал необходимого режима и фактическую высоту полета. Таким образом, он раньше времени на высоте 30 метров снизил скорость до нуля, что привело вертолет к неконтролируемому снижению, вследствие чего воздушное судно врезалось в землю в районе хребта Аибга.

В результате происшествия пассажиру воздушного судна был причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику - ущерб свыше 19,2 миллиона рублей.

Напомним, около 13.00 26 августа прошлого года частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку. Полет проходил по маршруту Пластунка - Скайпарк.