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03.06.2021 17:56
Рубрика: Происшествия

На Кубани будут судить пилота упавшего в горах Сочи вертолета

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани направили в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ в отношении командира воздушного судна из-за жесткой посадки вертолета в районе сочинского поселка Красная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Фото: vk.com/ Александр Кузьмин
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Как выяснилось, несмотря на то, что фигурант совершил взлет с вертолетной площадки с тремя пассажирами на борту, у него не было свидетельства коммерческого пилота, достаточной подготовки и опыта полетов в горной местности.

При посадке на высокогорную площадку, выбранную с воздуха, обвиняемый не выдержал необходимого режима и фактическую высоту полета. Таким образом, он раньше времени на высоте 30 метров снизил скорость до нуля, что привело вертолет к неконтролируемому снижению, вследствие чего воздушное судно врезалось в землю в районе хребта Аибга.

В результате происшествия пассажиру воздушного судна был причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику - ущерб свыше 19,2 миллиона рублей.

Напомним, около 13.00 26 августа прошлого года частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку. Полет проходил по маршруту Пластунка - Скайпарк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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