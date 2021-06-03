На пляжах Анапы запретили купаться из-за непогоды

На "золотых" пляжах Анапы из-за ухудшения погоды временно запретили купаться. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Причиной стал небольшой шторм: сейчас над Черным морем усилился ветер - волнение составляет 4-5 баллов и температура воды упала до 19 градусов.

"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", - сообщает администрация курорта.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня 3 июня в Краснодарском крае местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей. Температура днем 16…21 градусов, ночью 10…15 градусов.

Кстати

Азовское море уже прогрелось до 21-23 градусов. А вот Черное море станет более комфортным для купания только во второй половине июня. Когда установится стабильная солнечная погода и высокая температура воздуха. Об этом рассказали специалисты отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера"