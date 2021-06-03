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03.06.2021 11:59
Рубрика: Общество

На пляжах Анапы запретили купаться из-за непогоды

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На "золотых" пляжах Анапы из-за ухудшения погоды временно запретили купаться. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Фото: istock
В Приморье распространили экстренное предупреждение о грядущих ливнях

Причиной стал небольшой шторм: сейчас над Черным морем усилился ветер - волнение составляет 4-5 баллов и температура воды упала до 19 градусов.

"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", - сообщает администрация курорта.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня 3 июня в Краснодарском крае местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей. Температура днем 16…21 градусов, ночью 10…15 градусов.

Кстати

Азовское море уже прогрелось до 21-23 градусов. А вот Черное море станет более комфортным для купания только во второй половине июня. Когда установится стабильная солнечная погода и высокая температура воздуха. Об этом рассказали специалисты отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера"

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