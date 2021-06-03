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03.06.2021 18:46
Рубрика: Экономика

В Крыму в программу бесплатной газификации попадут 77 тысяч участков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым завершена инвентаризация всех земельных участков с домовладениями в ранее газифицированных населенных пунктах полуострова. Это позволит оперативно подключиться к реализации последних поправок в федеральный закон "О газификации", предусматривающий бесплатное для граждан доведение газовой трубы до границ земельных участков.

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- Документы собираются в единую базу, - сообщил Вадим Жданов, заместитель министра топлива и энергетики РК. - Не менее 77 тысяч участков попадут в эту программу. Кстати, два последних года мы сразу проектируем подведение газа до земельного участка.

Как заверил замминистра, процесс подключения домовладения к газу станет максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. Совмин разработает прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

- Людям теперь не придется платить десятки и сотни тысяч рублей за подключение к газораспределительным сетям, - уверяет депутат Госдумы от РК Константин Бахарев. - Газ будет доводиться до границ земельного участка домовладения без привлечения средств граждан, а оформление необходимых документов по принципу "одного окна" через МФЦ и Госуслуги позволит вдвое сократить сроки подключения.

Подать заявление на подключение можно в абонентских отделах "Крымгазсети", в личном кабинете на сайте или через МФЦ.

Сейчас в Крыму газифицированы 77 процентов населенных пунктов. В том числе в 2020 году построено около 280 километров газопроводов, газ подан потребителям 12 населенных пунктов. 18 населенных пунктов обеспечат голубым топливом до конца 2021 года в рамках региональной адресной инвестиционной программы, еще 12 включены в ФЦП развития Крыма. Но 525 населенных пунктов остаются негазифицированными. Согласно подсчетам властей, на полную газификацию полуострова необходимо порядка 50 миллиардов рублей.

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