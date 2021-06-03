В Сочи решили ограничить скорость движения электросамокатов

По информации пресс-службы мэрии, администрацией муниципалитета уже подготовлен соответствующий документ, прошедший правовую экспертизу и "необходимые согласования".

Как выяснилось, сейчас на курорте сдаются в прокат около семи тысяч электросамокатов, а услуги по их прокату оказывают шесть крупных (в основном столичных) сетевых компаний. Причем данный бизнес, утверждают в мэрии, вызывает много нареканий у обращающихся на "горячую линию" городского департамента курортов и туризма местных жителей и гостей региона. Особенно их беспокоит, что некоторые электросамокаты развивают скорость до опасных для пешеходов сорока километров в час.

- Любому бизнесу важно дать четкие правила работы на рынке. Вместе с тем мы прислушиваемся к мнению горожан, проанализировали и учли все поступившие предложения, - говорит директор департамента Светлана Батяйкина. - В частности, необходимо обязательное ограничение порога скорости передвижения этих средств индивидуальной мобильности до 15-20 километров в час. Вопрос правил передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую Комиссию по безопасности дорожного движения.

На следующей неделе запланировано проведение специального совещания, на котором состоится обсуждение острой темы. На него приглашены предприниматели, главы районов, профильных департаментов городской администрации и правоохранительных органов курорта.

Кстати, за решение этой проблемы в Сочи взялись еще с прошлой осени. Как мы уже рассказывали, тогда местные власти предложили закрепить ответственность арендаторов пункта проката: обязать их проводить инструктаж по технике безопасности и определять специальные маршруты движения с учетом обхода мест массового скопления людей.

Также предлагалось ввести запрет на аренду лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ограничить мощность выдаваемой в прокат электротехники до 250 ватт. Однако ситуация с начала "высокого" курортного сезона снова о обострилась (к тому же число средств индивидуальной мобильности резко увеличилось), что, видимо, и подвигло мэрию попытаться найти новые пути ее решения.