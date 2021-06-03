Опубликовано видео задержания замглавы челябинского минстроя

В следственных органах прокомментировали задержание замглавы челябинского минстроя Ивана Белавкина. Чиновнику инкриминируется получение миллионной взятки от представителя коммерческой структуры, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 и начала 2021 года получил взятку на сумму более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации, - пояснил представитель регионального СК Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Чиновника задержали прямо на рабочем месте, зачитав постановление о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Стоит отметить, что если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать государственные должности на тот же срок.