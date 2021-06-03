Чемпионат мира по хоккею близится к завершению. Настала пора игр четвертьфинальных матчей, украшением которых, судя по вывеске, должна стать встреча Россия - Канада. Вывеска громкая, а игру команды показывают совсем разную.

Впервые за очень долгое время россияне подходят к игре с Канадой в статусе фаворита. Безусловно, звезд у нас мало. Разве только к концу группового этапа подъехали Бобровский, Орлов и Тарасенко. Остальные либо еще продолжают сезон в Кубке Стэнли, либо их не отпустили из клубов. Таких тоже набралось прилично. Но даже эта сборная, почти целиком укомплектованная лидерами КХЛ, в предварительных раскладах выглядит лучше канадцев.

Состав "кленовых листьев" на этом чемпионате самый молодой, многие еще недавно играли на молодежных чемпионатах мира, а сегодня уже приехали на взрослый, где и скорости другие, и физические требования несравнимо выше. Ярко выраженных лидеров тоже нет - только к середине группового этапа на фоне остальных начало выделяться звено капитана Адама Хенрика. Пока канадцы сыгрывались, чуть не вылетели с турнира. Наверняка все знают, что их судьба определялась в матче Германия - Латвия, овертайм в котором отправлял Канаду домой. Немцы выиграли, и канадцы с четвертого места, набрав поровну очков с Казахстаном, но за счет дополнительных показателей залезли в 1/4 финала.

Как безусловно худшая команда из тех, кто прошел в плей-офф, Канаде досталось играть с победителем соседней группы - россиянами. Наши допустили одну осечку, проиграв во втором туре Словакии. Из серьезных соперников у нас были чехи и шведы. С ними тоже было непросто - Чехии победный гол забили за 20 секунд до конца третьего периода, шведов перебороли по буллитам. На бумаге все красиво, сборная России фаворит и в полуфинал должна попадать без особых нервотрепок.

Что будет на самом деле, посмотрим. В хоккее можно на ровном месте получить огромные проблемы. Тем более в отдельно взятом матче. Если в группе проиграть терпимо, можно исправиться, то здесь поражение равно окончанию турнира. После полуфинала в худшем случае будет хотя бы игра за бронзу. Канадцам терять особо нечего, на них и так ставили крест перед игрой с финнами. Уперлись, сыграли на пределе, дотерпели до буллитов. С действующими чемпионами мира получилось, почему бы не провернуть такой же трюк и дальше. Кроме того, никто не отменял принципиальность игры. Лучше бы нам повторить сценарий игры с белорусами - решить все задачи в первом периоде и готовится к дальнейшим играм.

Матч Россия - Канада начнется в 20:15 по Москве, присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте "РГ"!