Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры

Не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки вернутся на экраны в формате анимационного фильма-перезапуска (ну да кто бы сомневался). То есть очередного. Ранее, напомним, предприятием с присущим ему размахом занимался Майкл Бэй - в 2014-м и 2016-м.

На нынешний ребут зазван Сет Роген. Он будет сопродюсером ленты. У которой уже есть дата премьеры - 11 августа 2023-го. Об этом мы узнали из социальных сетей, где Роген разместил соответствующее доказательство. Притворившееся листком из записной книжки Леонардо.

Причем из пометок можно сделать вывод, что в фильме, среди прочего, мутанты займутся исследованием своего происхождения.

Режиссер картины - Джефф Роу, сценарист "Гравити Фолз", "Разочарования" и автор исключительно тепло встреченного мультфильма "Митчеллы против машин". Сценарий - Брендона О'Брайена (дилогия "Соседи. На тропе войны", "Свадебный угар").

В настоящее время новые "Черепашки" находятся на стадии препродакшн.