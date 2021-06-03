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03.06.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla может открыть сеть общепита

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Заявления Маска о желании стать игроком рынка пищевой индустрии как-то не воспринимались всерьёз, и на этом никогда не делалось акцента: новые модели Tesla, космическая эпопея Space X, противоречивый Cybertruck, выступления в вечернем шоу -да, но не бургеры и пицца.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Теперь появилась реальная предпосылка, что Маск может составить конкуренцию полковнику Сандерсу и весёлому клоуну.

В 2018 году Маск заявил, что хотел бы открыть ресторан в Лос-Анджелесе рядом с зарядной станцией Tesla Supercharger.

Концепция - ретро: рок-музыка и официанты рассекают на роликовых коньках. Несколько месяцев спустя после этого была подана заявка на строительство. Всё это время не было никаких новостей, пока в начале этого года, как выяснилось сейчас, не была подана ещё одна заявка со стороны компании Маска: Tesla зарегистрировала одноимённый товарный знак, действие которого распространяется на сферу оказания услуг - фастфуда.

Судя по опубликованным изображениям логотипа и названия, общепит Илона Маска будет называться… Tesla.

Официальных комментариев со стороны Tesla пока нет.

#Tesla