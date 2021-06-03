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03.06.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla отзывает 6 тысяч машин из-за вываливающихся болтов в тормозной системе

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

Американская компания Tesla объявила об отзыве около 6000 электромобилей Model 3 2019 - 2021 годов выпуска и Model Y 2020 и 2021 годов выпуска из-за подозрений массового дефекта крепления тормозных суппортов.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Основанием для сервисной кампании послужил инцидент, произошедший в декабре прошлого года, когда у купленного новым несколькими неделями ранее кроссовера Model Y задний левый суппорт на ходу отделился от ступицы. К счастью, никто не пострадал.

Но после расследования инцидента Национальное агентство безопасности на дорогах США NHTSA рекомендовало Tesla проинспектировать всю партию, которой принадлежал злополучный автомобиль.

Проверка машин и устранение неисправности будет произведена за счет компании. Если владелец машины, попадающей под отзывную кампанию, обнаружил ту же неисправность, его автомобиль будет доставлен до сервисного пункта за счет производителя.

Все охваченные кампанией электромобили были куплены на территории Северной Америки.

#Tesla