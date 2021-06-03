В Бразилии сделали более 100 миллионов прививок от COVID-19

Больше 100 миллионов прививок от COVID-19 сделали жителям Бразилии. Данные предоставил минздрав страны. Президент Жаир Болсонару пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.

"Бразилия - четвертая страна на планете по темпам вакцинации. В этом году все желающие бразильцы будут вакцинированы одобренными в стране препаратами", - цитирует политика РИА Новости.

По последним данным, в Бразилии, где проживают более 211 миллионов человек, полную схему из двух доз вакцин получили 22,6 миллиона жителей или около 10,6% всего населения. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за минувшие сутки на 95 601 - это самый высокий показатель с марта. Страна находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений.

Ранее сообщалось о решении министерства здравоохранения Бразилии приостановить вакцинацию беременных оксфордским препаратом от COVID-19. Причиной моратория стала смерть 35-летней женщины от инсульта, который мог быть спровоцирован прививкой. Бразильский минздрав на всякий случай также ограничил вакцинацию беременных препаратами производства компаний Sinovac и Pfizer. Получить прививку пока смогут только люди с хроническими заболеваниями.