В Россотрудничестве заявили о растущем интересе в мире к русскому языку

Русский язык вновь становится востребованным в мире. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Интерес к нему проявляют в разных странах, в том числе и США.

"Особо востребованы сейчас курсы по русскому языку, семинары, профильные классы, которые открываются при местных школах, - цитируют главу ведомства "Известия". - Мы видим, что русский язык вновь популярен".

Повышенный интерес Примаков объясняет тем, что "с Россией интересно иметь дело". В Россию интересно ехать учиться, путешествовать, строить бизнес, отметил он.

Ранее сообщалось, что отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома". Именно этот вариант победил в конкурсе короткого названия для отделений ведомства за пределами России. Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры (РЦНК) в 62 странах, а также 24 представителя агентства в составе посольств в 21 стране.