В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Свидетельств возможной утечки нового коронавируса из лаборатории нет. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национальных институтов здравоохранения США (при министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз.

Ранее, напомнил ученый, звучали версии, что вирус якобы мог быть создан при разработке биологического оружия. Однако это не совпадает с тем, что сегодня известно специалистам о данном вирусном геноме, подчеркнул Коллинз. По его словам, также нет никаких доказательств и того, что коронавирус стал распространяться из китайской лаборатории, где занимались его изучением, пишет ТАСС.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором были представлены четыре варианта передачи коронавируса людям. Приоритетной считается версия о передаче от летучих мышей к человеку через другое животное. А версия об утечке из лаборатории была названа маловероятной. Такие выводы были сделаны по итогам визита экспертов ВОЗ в Ухань в январе.