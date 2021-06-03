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03.06.2021 18:01
Рубрика: В мире

В Турции подсчитали потери от ограничения авиасообщения с Россией

Текст: Юрий Когалов
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Потери турецкой туристической отрасли из-за отсутствия отдыхающих из России составят свыше 2 миллиардов долларов. Такое мнение в газете Daily Sabah выразил председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут.

Фото: iStock
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По его словам, в эту сумму входят как уже понесенные с 15 апреля потери из-за введенного Россией ограничения на полеты на турецкие курорты, так и будущие, поскольку запрет на осуществление таких авиарейсов был продлен до 21 июня. Тургут полагает, что российские туристы из-за неуверенности в том, что после этой даты ограничения будут сняты, могут начать отменять или переносить на другие даты отдых в турецких отелях.

Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу со своей стороны выразил надежду, что к июлю ситуация изменится и турпоток из России в Турцию восстановится. По его мнению, успешное завершение кампании по вакцинации сделают республику более привлекательной для туристов.

Как отмечает издание, в последнее время количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось - почти в 10 раз по сравнению с показателями середины апреля (с 60 тысяч до 7 тысяч случаев).

В ожидании туристов власти Турции смягчили правила въезда в страну для отдыхающих из ряда стран, в том числе России. Справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус теперь можно заменить сертификатом о вакцинации или справкой о наличии антител после перенесенного заболевания.

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