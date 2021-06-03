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03.06.2021 10:00
Рубрика: Видео

Видео: шофер попытался вручную остановить укатившийся автобус

Текст: Вадим Давыденко

"Ручной тормоз. Заглушив двигатель, всегда ставь машину на ручной тормоз" - эта памятка должна висеть перед носом у каждого автомобилиста. Особенно у водителей грузового или пассажирского транспорта. Особенно в пересеченной местности.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но герой этого видео, водитель автобуса из Рио-де-Жанейро, понадеялся на авось и решил, что просто заглушить двигатель на остановке будет достаточно. И отлучился на минутку по своим делам. Дело было в Санта-Крус, в одном из неблагополучных районов бразильского мегаполиса, известного своими уличными бандами, и, видимо, водитель хотел как можно быстрее уехать.

Но неровный ландшафт района (перепады в высоте в Санта-Крус колеблются в пределах 40 метров) сыграл с шофером злую шутку. Автобус внезапно тронулся с места и, сметя с дороги пару легковушек, отправился в самостоятельную поездку. Водитель (мужчина в красной рубашке) заметил случившееся спустя несколько секунд и попытался задержать автобус своими силами. Разумеется, безуспешно. Поэтому вот еще одна памятка для шоферов: "не пытайтесь остановить укатившийся транспорт своими силами и/или ценой своей жизни".

По сообщению местной полиции, всё закончилось относительно благополучно: автобус не успел толком набрать скорость и через 20-30 метров врезался в стену дома. Пострадали только несколько машин, а человеческих жертв - и даже травм - удалось избежать.

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#видео