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03.06.2021 15:27
Рубрика: Экономика

Володин: Выведение доллара из ФНБ укрепит суверенитет России

Выведение американского доллара из структуры российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) укрепит финансово-экономический суверенитет России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Володин отметил, что в условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение июня. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

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