Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "подставили" соратники

Белорусский блогер Роман Протасевич, летевший экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair, заявил, что его задержали из-за "подставы", устроенной человеком, с которым у него возник личный конфликт. Об этом он рассказал в видео, которое в своем Telegram-канале опубликовал государственный телеканал Беларуси ОНТ.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни", - отметил Протасевич. По его словам, этот человек связан с так называемыми киберпартизанами, которые устраивают хакерские атаки на сайты госорганизаций в Беларуси, а также неоднократно рассылали ложные сообщения о минировании.

Как обратил внимание Протасевич, о своем вылете из Афин в Вильнюс он написал в рабочем чате за 40 минут до взлета. "Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: меня просто подставили!" - рассказал он.

По данным телеканала ОНТ, белорусские правоохранительные органы не знали, что тем рейсом летит Протасевич, объявленный на родине в розыск. Этими сведениями располагали только авиакомпания и аэропорты Афин и Вильнюса. Более того, задержан Протасевич был только после того, как информация о его нахождении в минском аэропорту появилась в интернете.