Захарова отметила отсутствие реакции ЕС на посадку самолета Ryanair в Берлине

Экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Берлине не вызвала такой же реакции, как аналогичный случай в Минске, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Никаких претензий к кому-либо, никаких расследований, констатировала она в интервью программе "Большая Игра" на "Первом канале"

"Когда самолет, который принадлежал ирландской компании, пролетал над территорией Белоруссии и пилотам сообщили информацию о возможном минировании, о возможной некой террористической активности, пилоты принимают решение, сажают самолет, это вызывает бурю протеста, колоссальную международную реакцию, конечно, основанную на этом западном мейнстриме", - напомнила она о получившем большой резонанс инциденте в Минске.

Случившийся через несколько дней случай в Берлине при этом никакого внимания западных СМИ не получил, отметила Захарова.

"Ситуация повторяется, та же компания и самолет, уже немецкие диспетчеры отправляют сигналы о том, что есть, возможно, есть некая активность террористическая в отношении этого самолета, пилоты опять же принимают решения о посадке, сажают самолет не в Минске, а в Германии, - констатировала представитель МИД РФ. - ноль реакции, никаких претензий, ни к кому, даже слово "расследование", не то что с участием ИКАО, а принципе расследование как обычная форма нахождения поиска истины, не прозвучало".

Этот инцидент не вызвал никаких дипломатических шагов и высказываний, отметила она.

"Мы прекрасно знаем эту технологию знаем, но вопрос, как далеко европейцы, есовцы идти на поводу Вашингтона в принятии для себя невыгодных странных противоречащих собственной идеологии, решений", - подытожила Захарова.