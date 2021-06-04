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04.06.2021 15:55
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ приостановит сборку ряда моделей Lada

Текст: Василий Кошкин
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на трех производственных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на "Автоваз" продолжается​​​. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и Линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня", - пояснили в компании.

Линия №1 выпускает Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero.

"В текущей ситуации АвтоВАЗ намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов", - добавили в компании.

За последний месяц АвтоВАЗ уже дважды приостанавливал производство некоторых моделей.

С проблемой дефицита полупроводников и других автокомпонентов столкнулись многие автопроизводители. Так, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства.

В мае 2021 года в России было продано 38,2 тысячи легковых и коммерческих автомобилей Lada, что почти в два с половиной раза превышает показатели мая прошлого года. Наиболее востребованные модели автоконцерна - Granta, Vesta и Largus.

#Lada