Спецслужбы США не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян

Свидетельств присутствия в небе над США инопланетных космических кораблей не обнаружено. Об этом говорится в докладе, который сейчас готовят спецслужбы. Рассекреченная версия документа будет представлена в американском конгрессе 25 июня.

Но сотрудники Белого дома уже получили доступ к любопытной информации. "Правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян", - заявили высокопоставленные источники в администрации.

Как пишет газета The New York Times, спецслужбы досконально изучили примерно 120 инцидентов. Подчеркивается, что наблюдаемые пилотами американских ВМС феномены не имели отношения к технологиям США. Также не установлена связь данных летательных аппаратов с секретными программами правительства.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом внимательно изучает каждый случай появления в воздушном пространстве страны неопознанных летающих объектов. "Мы серьезно относимся к сведениям об НЛО", - сказала она.