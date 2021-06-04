Борис Джонсон сделал вторую прививку от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

Первую дозу препарата Джонсону ввели 19 марта в столичной больнице святого Томаса, где глава правительства провел неделю после заражения коронавирусом в апреле прошлого года. Вторая инъекция была сделана в Институте имени Фрэнсиса Крика, пишет ТАСС. Ранее Джонсон заявлял, что коронавирус представляет собой "настоящий риск", и сделать прививку - это хорошая идея.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании в декабре прошлого года. Первую дозу вакцины получили уже более 39,5 миллиона человек, а обе инъекции сделали 26 миллионов британцев.