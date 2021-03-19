Премьер Великобритании Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Политика, ранее уже перенесшего коронавирус, не испугали потенциальные проблемы со здоровьем, которые возникли от данной вакцины у граждан во многих странах Европы.

"Настоящий риск представляет собой коронавирус, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон Sky News и отметил, что укол был безболезненным.

Днем ранее Джонскон призвал всех жителей Соединенного королевства "сделать прививку, как только подойдет их очередь".